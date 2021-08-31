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Стали известны топ-5 самых дорогих клубов НБА

Стали известны топ-5 самых дорогих клубов НБА
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«Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» входят в топ-5 самых дорогих клубов НБА.

«Бостон Селтикс» занимает пятое место по цене франшизы со стоимостью в $ 3,18 млрд, опережая «Чикаго Буллз» на $ 3,14 млрд и уступая «Бруклин Нетс» на $ 3,4 млрд. В топ-3 входят «Нью-Йорк Никс», чья стоимость составляет $ 5,42 млрд, «Голден Стэйт Уорриорз» $ 5,21 млрд, а «Лос-Анджелес Лейкерс» $ 5,14 млрд.

Напомним, что победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки Бакс», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах.

Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами — «Милуоки Бакс» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

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