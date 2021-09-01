Назван самый ценный актив НБА на ближайшие 7 лет

Издание FiveThirtyEight составило рейтинг игроков НБА, которые, по подсчётам, будут представлять наибольшую ценность для своих клубов в ближайшие семь сезонов. При подсчёте были учтены прежние выступления баскетболистов, возраст и сходство с другими игроками в истории.
Самым ценным игроком в данном рейтинге стал 22-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, чья рыночная ценность составила $ 576,53 млн. Вторым оказался 25-летний центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ($ 502,87 млн). Замкнул тройку форвад «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ($ 367,38 млн).
Самые ценные игроки НБА (версия FiveThirtyEight)
1. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — $ 576,53 млн
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 502,87 млн
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 367,38 млн
4. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс») — $ 341,90 млн
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 338,37 млн
6. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») — $ 301,70 млн
7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 299,94 млн
8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 256,63 млн
9. Руди Гобер («Юта Джаз») — $ 255,74 млн
10. Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — $ 247,54 млн
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