Стало известно, почему Бен Симмонс отказался играть за «Филадельфию» и запросил обмен

Стало известно, почему разыгрывающий Бен Симмонс отказался играть за «Филадельфию Сиксерс» и запросил обмен. Об этом сообщил журналист Кит Помпи, чьи слова приводятся в «твиттере» 975TheFanatic.

По словам журналиста, Симмонсу не понравилось, что главный тренер «Филадельфии» Док Риверс ответил «Не знаю» на вопрос, может ли Бен быть разыгрывающим в чемпионской команде. Риверс сказал это после поражения «Филадельфии» в решающем матче серии плей-офф с «Атлантой Хоукс» в июне.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.