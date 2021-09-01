На пост главного тренера сборной России рассматриваются два претендента

На пост главного тренера сборной России рассматриваются два кандидата, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, помимо Сергея Базаревича, который возглавляет команду последние пять лет, руководство федерации рассматривает вариант с приглашением наставника «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича. Эту идею активно поддерживает генеральный менеджер сборной и «Нижнего Новогорода» Сергей Панов.



Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что определённости с позицией главного тренера сборной России на данный момент нет. Контракт Сергея Базаревича с национальной командой закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть.

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