ЦСКА одержал победу с разницей +48 в товарищеском матче

Московский ЦСКА одержал победу над МБА в товарищеском матче. Для московских армейцев этот предсезонный матч был первым в нынешнее межсезонье. Игра прошла в закрытом режиме без зрителей и завершилась со счётом 107:59 в пользу ЦСКА.



В составе армейцев отличился Иван Ухов, набравший 15 очков. Алексей Швед набрал 10 очков.



ЦСКА – МБА – 107:59 (33:9, 25:15, 25:22, 24:13).



ЦСКА: Лундберг (10 очков + 6 передач + 5 перехватов), Шенгелия (3), Милутинов (13 + 5 подборов), Григонис (5), Курбанов (3) – стартовая пятёрка; Боломбой (9), Хоменко (6), Ухов (15), Ивлев (3), Карданахишвили (0), Хэкетт (8), Антонов (4 + 7 подборов), Фогтманн (5), Клайберн (7), Лопатин (6), Швед (10).



МБА: Касаткин (9), Кочергин (4 + 5 подборов), Одиноков (2), Клюев (11 + 5 подборов), Коновалов (13) – стартовая пятёрка.