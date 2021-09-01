ЦСКА одержал победу с разницей +48 в товарищеском матче

Московский ЦСКА одержал победу над МБА в товарищеском матче. Для московских армейцев этот предсезонный матч был первым в нынешнее межсезонье. Игра прошла в закрытом режиме без зрителей и завершилась со счётом 107:59 в пользу ЦСКА.
В составе армейцев отличился Иван Ухов, набравший 15 очков. Алексей Швед набрал 10 очков.
ЦСКА – МБА – 107:59 (33:9, 25:15, 25:22, 24:13).
ЦСКА: Лундберг (10 очков + 6 передач + 5 перехватов), Шенгелия (3), Милутинов (13 + 5 подборов), Григонис (5), Курбанов (3) – стартовая пятёрка; Боломбой (9), Хоменко (6), Ухов (15), Ивлев (3), Карданахишвили (0), Хэкетт (8), Антонов (4 + 7 подборов), Фогтманн (5), Клайберн (7), Лопатин (6), Швед (10).
МБА: Касаткин (9), Кочергин (4 + 5 подборов), Одиноков (2), Клюев (11 + 5 подборов), Коновалов (13) – стартовая пятёрка.
- 1 сентября 2021
-
21:41
-
20:59
-
19:52
-
18:53
-
17:52
-
16:41
-
15:01
-
13:17
-
12:14
-
11:12
-
10:04
-
09:12
-
00:16
- 31 августа 2021
-
23:44
-
23:32
-
22:41
-
21:47
-
21:16
-
21:08
-
19:35
-
18:25
-
17:37
-
16:46
-
16:41
-
14:26
-
13:52
-
12:17
-
11:18
-
10:19
-
09:09
-
07:56
-
00:06
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31