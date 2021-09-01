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Джоэл Эмбиид отреагировал на сорвавшийся трансфер Мбаппе в «Реал»

Джоэл Эмбиид отреагировал на сорвавшийся трансфер Мбаппе в «Реал»
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на срыв трансфера Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Эмбиид давно известен как фанат мадридского клуба.

«Класс. Завершим сделку в январе. Хала, Мадрид», — написал в своём «твиттере» Джоэл Эмбиид.

Напомним, ранее стало известно, что «Реал» был готов заплатить «ПСЖ» за форварда € 220 млн, однако французский клуб отклонил это предложение. Отмечается, что «Реал» больше не планирует предпринимать попыток заключить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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