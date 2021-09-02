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Владимир Гомельский назвал любимого главного тренера в НБА

Владимир Гомельский назвал любимого главного тренера в НБА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, у кого из всех главных тренеров клубов НБА сейчас самая разнообразная и вариативная тактика. По словам Гомельского, больше всего ему нравится главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер.

«Я бы в пример поставил тренеров «Майами», «Милуоки» и «Юты». Больше всех мне нравится как раз тренер «Юты», — написал Гомельский на своей веб-конференции.

«Майами Хит» тренирует Эрик Споэльстра, «Милуоки Бакс» — Майк Буденхольцер.

Напомним, победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

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