В НБА назвали трёх следующих доступных для обмена звёзд

Журналист Майк Скотто рассказал, кто из звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в скором времени будет доступен для обмена. По его словам, это Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Зак Лавин («Чикаго Буллз»).
«Из разговоров с управленцами следует, что следующими доступными для обмена звёздами станут Брэдли Бил, Дэмьен Лиллард и Зак Лавин», — приводятся слова журналиста в «твиттере» NBA Retweet.
Бил является одним из самых преданных звёздных баскетболистов современной НБА. Атакующий защитник продолжает играть за «Вашингтон», несмотря на перестройку в организации и посредственные результаты в последние годы.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.
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