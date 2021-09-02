Дэмьен Лиллард намекнул, какого звёздного игрока хочет видеть в «Портленде»
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард намекнул, что хочет видеть в клубе игрока «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса. Лиллард поставил в «Твиттере» лайк отредактированной фотографии, на которой Симмонс изображён в форме «Портленда».
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Фото: reddit
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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