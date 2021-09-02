Сергей Панов прокомментировал слухи о том, что Зоран Лукич может возглавить сборную России

Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» и сборной России Сергей Панов прокомментировал появившуюся в СМИ слухи о том, что Зоран Лукич является претендентом на пост главного тренера национальной команды.



«На сегодняшний Зорана Лукича в качестве тренера сборной России не рассматривают. Вчерашняя новость — не более чем «утка» и очередная попытка одного конкретного журналиста привлечь внимание к себе и своему творчеству. Зорану из РФБ не звонили, с предложениями не выходили и, более того, лично я эту тему ни с кем из руководства федерации и лиц, ответственных за сборную России, не обсуждал», — заявил Панов в комментарии «Чемпионату».



Зоран Лукич также подтвердил, что предложений возглавить национальную команду России ему не поступало. Сейчас он полностью поглощен предсезонной подготовкой с «Нижним Новгородом».

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