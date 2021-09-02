Энтони Дэвис был разочарован одноклубником по «Лейкерс» в прошлом сезоне

Форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвису не нравилось, как в сезоне-2020/2021 взаимодействовал с ним разыгрывающий Деннис Шрёдер. Об этом сообщает издание Bleacher Report, ссылаясь на источник.

Отмечается, что Дэвис не был доволен действиями Шрёдера в сравнении с Рэджоном Рондо. Напомним, по окончании сезона-2020/2021 Шрёдер покинул «Лейкерс», а Рондо, наоборот, вернулся в клуб.

Рондо стал свободным агентом после согласования выкупа контракта на $ 7,5 млн с «Мемфис Гриззлиз». Разыгрывающий уступил «Гриззлиз» $ 2,6 млн — ровно такую же сумму он получит в «Лейкерс» и не потеряет в зарплате за сезон-2021/2022.

В составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.