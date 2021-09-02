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Шакил О'Нил высказал мнение о самом возрастном составе «Лейкерс» в НБА

Шакил О'Нил высказал мнение о самом возрастном составе «Лейкерс» в НБА
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил прокомментировал то, что в сезоне-2021/2022 в составе «Лос Анджелес Лейкерс» будут выступать 6 из 12 самых возрастных игроков НБА.

«Да, они определённо собрали свою команду. Они стали старше, но, пока мне не покажут молодую команду, которая доминировала бы в лиге, меня не беспокоит возраст игроков», — приводит слова О'Нила Complex.

Вот список самых возрастных членов команды на данный момент:

1. Кармело Энтони — 37 лет.
2. Леброн Джеймс — 36 лет.
3. Марк Газоль — 36 лет.
4. Тревор Ариза — 36 лет.
5. Дуайт Ховард — 35 лет.
6. Рэджон Рондо — 35 лет.

Победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

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