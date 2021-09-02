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Функционер НБА: я никогда не видел такого состава, как у «Лейкерс»

Функционер НБА: я никогда не видел такого состава, как у «Лейкерс»
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Один из руководителей клуба Восточной конференции назвал новый состав «Лос-Анджелес Лейкерс» американской ассоциацией пенсионеров.

«Надеюсь, «Бруклин Нетс» выкупит его, чтобы он мог присоединиться к команде американской ассоциации пенсионеров «Лейкерс». А ещё лучше — к Лос-Анджелесской ассоциации пенсионеров. Я ещё никогда не видел такого состава», — цитирует одного из руководителей команды Восточной конференции HoopsHype.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

«Лейкерс» стали первым клубом в истории лиги, пригласившим сразу шесть игроков старше 31 года за одно межсезонье.

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