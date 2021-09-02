Бен Симмонс готов играть за любую команду, лишь бы не за «Филадельфию»

Известный журналист Крис Бруссард рассказал, насколько разыгрывающий Бен Симмонс хочет покинуть «Филадельфию Сиксерс».



«Как мне сказали, Бен Симмонс готов играть за любую из 29 команд, лишь бы это была не «Филадельфия», — цитирует Бруссарда Clutch Points.



Ранее сообщалось, что Симмонс рассматрвивает предложения от трёх калифорнийских команд, а также от «Миннесоты Тимбервулвз».



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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