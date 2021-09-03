Шакил О'Нил и Мэджик Джонсон высказались о запросившем обмен Бене Симмонсе

Легенды НБА Шакил О'Нил и Мэджик Джонсон высказались о ситуации вокруг запросившего обмен из «Филадельфии Сиксерс» Бене Симмонсе.



«Я не вижу, как Бен Симмонс может начать сезон с «Филадельфией», он не общался с ними на протяжении лета. Он никак не прибавил за последние четыре сезона. Поклонники команды перестали видеть его прогресс, поэтому было бы хорошо, если бы он показал это в другом месте. Но я слежу за ним в «Инстаграме», вижу, как он снимает кадры на тренировочных матчах. Ему стоит вернуться, как когда-то это сделал Стефен Карри», — сказал О'Нил в интервью с Complex.



«Бену Симмонсу нужно начать всё сначала, так что сейчас самое время для обмена. Это было бы хорошо как для клуба, так и для игрока. Ему нужно быть рядом с ветераном, чтобы восстановить утраченную уверенность. Стоит дать ему понять, что если он будет играть агрессивно, то вся команда обретёт уверенность», — цитирует Мэджика Джонсона Fadeaway World.