Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил и Мэджик Джонсон высказались о запросившем обмен Бене Симмонсе

Шакил О'Нил и Мэджик Джонсон высказались о запросившем обмен Бене Симмонсе
Комментарии

Легенды НБА Шакил О'Нил и Мэджик Джонсон высказались о ситуации вокруг запросившего обмен из «Филадельфии Сиксерс» Бене Симмонсе.

«Я не вижу, как Бен Симмонс может начать сезон с «Филадельфией», он не общался с ними на протяжении лета. Он никак не прибавил за последние четыре сезона. Поклонники команды перестали видеть его прогресс, поэтому было бы хорошо, если бы он показал это в другом месте. Но я слежу за ним в «Инстаграме», вижу, как он снимает кадры на тренировочных матчах. Ему стоит вернуться, как когда-то это сделал Стефен Карри», — сказал О'Нил в интервью с Complex.

«Бену Симмонсу нужно начать всё сначала, так что сейчас самое время для обмена. Это было бы хорошо как для клуба, так и для игрока. Ему нужно быть рядом с ветераном, чтобы восстановить утраченную уверенность. Стоит дать ему понять, что если он будет играть агрессивно, то вся команда обретёт уверенность», — цитирует Мэджика Джонсона Fadeaway World.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021