Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко покинул пост генерального менеджера «Локомотива-Кубани», сообщает пресс-служба клуба.
«Клуб приветствует желание специалиста развивать личные проекты. Уверены, что опыт, который приобрел Алексей Дмитриевич в должности генерального менеджера клуба, поможет в их реализации. Желаем успехов в осуществлении всех намеченных планов и покорения новых вершин», — отмечается в сообщении клуба.
«Хотел бы выразить Алексею Дмитриевичу слова благодарности за работу, которую он проделал за эти пять лет. Он внёс большой вклад в популяризацию баскетбола в регионе. При его участии реализованы многие социальные проекты и соревнования. Желаю Алексею удачи и реализации всех намеченных планов», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.
Саврасенко занимал пост генерального менеджера «Локомотива-Кубани» с 2016 года.
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