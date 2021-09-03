Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко покинул пост генерального менеджера «Локомотива-Кубани», сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб приветствует желание специалиста развивать личные проекты. Уверены, что опыт, который приобрел Алексей Дмитриевич в должности генерального менеджера клуба, поможет в их реализации. Желаем успехов в осуществлении всех намеченных планов и покорения новых вершин», — отмечается в сообщении клуба.

«Хотел бы выразить Алексею Дмитриевичу слова благодарности за работу, которую он проделал за эти пять лет. Он внёс большой вклад в популяризацию баскетбола в регионе. При его участии реализованы многие социальные проекты и соревнования. Желаю Алексею удачи и реализации всех намеченных планов», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.

Саврасенко занимал пост генерального менеджера «Локомотива-Кубани» с 2016 года.