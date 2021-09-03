Одному из лучших игроков «Голден Стэйт» могут запретить участвовать в домашних матчах

Форвард клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс может начать пропускать домашние тренировки и матчи команды, если не будет решён вопрос с вакцинацией баскетболиста от коронавируса. Об этом информирует издание The Athletic.
Сообщается, что это связано с требованиями властей Сан-Франциско в отношении профилактики коронавирусной инфекции. Ранее Уиггинс заявлял, что не делал и не будет делать прививку от коронавируса, если только его не заставят тем или иным образом.
В сезоне-2020/2021 Уиггинс принял участие во всех 72 матчах регулярного чемпионата. Его средние показатели — 18,6 очка, 4,0 подбора и 2,3 передачи за 33,4 минуты, процент реализации трёхочковых бросков — 37,8%.
Напомним, победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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