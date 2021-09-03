Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли: я не потерплю такое поведение Бена Симмонса

Чарльз Баркли: я не потерплю такое поведение Бена Симмонса
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал Бена Симмонса, который отказывается играть за «Филадельфию Сиксерс» и потребовал обмен в другой клуб. «Филадельфия» была первым клубом в карьере Баркли.

Новость по теме
Стало известно, почему Бен Симмонс отказался играть за «Филадельфию» и запросил обмен

«Его оценили и полюбили настолько, что дали $ 200 млн. Единственное, о чём просят, – будь хорошим баскетболистом. Ему говорят «бросай по кольцу», а он недоволен и хочет переехать? Бред.

Мы не отдадим тебя просто так. Мы не обменяем тебя туда, куда ты попросишь. Ты недоволен, потому что мы говорим «ты должен бросать мяч»? Я такое не потерплю», — приводит слова Баркли Clutch Points.

Напомним, победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021