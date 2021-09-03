Чарльз Баркли: я не потерплю такое поведение Бена Симмонса

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал Бена Симмонса, который отказывается играть за «Филадельфию Сиксерс» и потребовал обмен в другой клуб. «Филадельфия» была первым клубом в карьере Баркли.
«Его оценили и полюбили настолько, что дали $ 200 млн. Единственное, о чём просят, – будь хорошим баскетболистом. Ему говорят «бросай по кольцу», а он недоволен и хочет переехать? Бред.
Мы не отдадим тебя просто так. Мы не обменяем тебя туда, куда ты попросишь. Ты недоволен, потому что мы говорим «ты должен бросать мяч»? Я такое не потерплю», — приводит слова Баркли Clutch Points.
Напомним, победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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