Россиянка Элен Шакирова стала главным тренером мужского клуба из Казахстана

Российский тренер по баскетболу Элен Шакирова возглавила мужской клуб «Актобе» (Казахстан). Об этом сообщается в телеграм-канале «Перехват».

51-летняя Шакирова — олимпийская чемпионка 1992 года, чемпионка Европы 1991 года, серебряный призёр Игр доброй воли 1990 года. Выступала за «Атис» (Абовян, Армения, 1985—1987), «ЦСКА» (Москва) (1987—1992, 1994—1997), «Динамо» (Москва) (1998—2000, 2004/2005), «Гамбринус» (Чехия) (2004), БК «Балтийская Звезда» (Санкт-Петербург) (2003/2004), «Вологда-Чеваката» (2005/2006), «Надежда» (Оренбург) (2006—2008), «Энергия» (Иваново) (2008/2009). В 1997 году в составе французского клуба «Валансьен-Орши» стала обладательницей Кубка Франции и серебряным призёром чемпионата Франции. Также выступала за клубы Бразилии (1992—1994), Австрии, Польши, в командах «Хьюстон Кометс» и «Шарлотт Стинг» женской НБА. Тренировала женские баскетбольные клубы «Динамо» (Курск) и «Инвента».