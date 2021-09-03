Отстранённый от матчей ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал своё нынешнее положение

Разыгрывающий Майк Джеймс прокомментировал своё нынешнее положение. Джеймс со скандалом ушёл из ЦСКА в ходе минувшего сезона, однако недавно вернулся в Москву.

«Нет ничего позорного, что я остаюсь без работы. Слышал, что Китай в этом году закрыт для иностранных игроков. В НБА вообще всё плотно. Сейчас многие хорошие люди находятся в ожидании. Я просто один из них», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).