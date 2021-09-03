ЦСКА сослал Майка Джеймса во вторую команду. Он набрал 5 очков в первом матче

ЦСКА решил отправить разыгрывающего Майка Джеймса, который недавно вернулся в Москву, тренироваться и играть во второй команде. Джеймс со скандалом ушёл из ЦСКА в ходе минувшего сезона, однако недавно вернулся в Москву.

ЦСКА-2 провёл товарищеский матч с «Самарой», в котором потерпел поражение со счётом 52:62. Джеймс набрал 5 очков, собрал 2 подбора и сделал 2 блокшота, сообщается в «инстаграме» команды.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).