Грин раскрыл подробности конфликта, способствовавшего уходу Дюранта из «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что предшествовало уходу Кевина Дюранта из клуба. Дюрант покинул «Голден Стэйт» после поражения в финальной серии сезона-2018/2019, между ним и Грином существовал конфликт.

«Кажется, был период времени, когда он и не пытался мне ничего сказать. Может, было время, когда мой номер был заблокирован у него на телефоне. В то время я мог общаться с ним только посредством сообщений в «Инстаграме». Но я никогда не говорил ему «у тебя новый номер, что ли?» или «эй, ты что, заблокировал меня?» — приводит слова Грина MSN.

В сезоне-2020/2021 «Бруклин Нетс» с Дюрантом проиграл в полуфинале конференции, «Голден Стэйт» не вышел в плей-офф. Чемпионом стал «Милуоки Бакс».