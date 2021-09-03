Деннис Родман рассказал, как сейчас общается с Майклом Джорданом
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман признался, что и сегодня поддерживает отношения с другой легендой НБА — Майклом Джорданом.
«Мы остаёмся на связи. Я видел его на днях. Мы оба были в Мэриленде. Когда я вернусь в Форт-Лодердейл, я, думаю, побуду у него в гостях пару дней и посмотрю, как там дела», — рассказал Деннис Родман в эфире подкаста Full Send.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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