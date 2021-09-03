Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» обменял игрока сборной Испании на двух разыгрывающих «Бостона»

«Мемфис» обменял игрока сборной Испании на двух разыгрывающих «Бостона»
Комментарии

«Мемфис Гриззлис» обменял тяжёлого форварда Хуанхо Эрнангомеса в «Бостон Селтикс» на разыгрывающих Криса Данна и Карсена Эдвардса, а также право обмена пиками второго раунда драфта НБА 2026 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Эрнангомес — чемпион мира — 2019 в составе сборной Испании. В составе «Миннесоты» форвард набирал 7,2 очка и 3,9 подбора за 17,3 минуты в прошлом сезоне. «Бостон» освободил дополнительное место в заявке и усилил глубину передней линии, выменяв Эрнангомеса. «Селтикс» приобрели Данна в прошлом месяце, но не рассчитывали на игрока в долгосрочной перспективе. Эдвардс не смог оправдать ожиданий и получить стабильные минуты в ротации после выбора под 33-м пиком на драфте-2019.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021