«Мемфис» обменял игрока сборной Испании на двух разыгрывающих «Бостона»

«Мемфис Гриззлис» обменял тяжёлого форварда Хуанхо Эрнангомеса в «Бостон Селтикс» на разыгрывающих Криса Данна и Карсена Эдвардса, а также право обмена пиками второго раунда драфта НБА 2026 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Эрнангомес — чемпион мира — 2019 в составе сборной Испании. В составе «Миннесоты» форвард набирал 7,2 очка и 3,9 подбора за 17,3 минуты в прошлом сезоне. «Бостон» освободил дополнительное место в заявке и усилил глубину передней линии, выменяв Эрнангомеса. «Селтикс» приобрели Данна в прошлом месяце, но не рассчитывали на игрока в долгосрочной перспективе. Эдвардс не смог оправдать ожиданий и получить стабильные минуты в ротации после выбора под 33-м пиком на драфте-2019.