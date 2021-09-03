Джейсон Тейтум показал результаты работы над своим телом в межсезонье

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум показал, как поработал над своей физической формой в межсезонье НБА. На опубликованных в «Инстаграме» фотографиях Тейтум предстал с улучшенным мышечным рельефом и увеличившейся массой.

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Джейсон Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи в сезоне-2020/2021,



Напомним, в предыдущем сезоне НБА «Бостон» занял 7-е место в Восточной конференции и 16-е — в сводной таблице лиги. «Селтикс» набрали 108 очков в 72 матчах. В плей-офф «Бостон» проиграл первый раунд «Бруклин Нетс» со счётом 1-4.



На начальном этапе карьеры Тейтума часто критиковали за недостаток физических сил.