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Джейсон Тейтум показал результаты работы над своим телом в межсезонье

Джейсон Тейтум показал результаты работы над своим телом в межсезонье
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум показал, как поработал над своей физической формой в межсезонье НБА. На опубликованных в «Инстаграме» фотографиях Тейтум предстал с улучшенным мышечным рельефом и увеличившейся массой.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Ballislife.

Джейсон Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи в сезоне-2020/2021,

Напомним, в предыдущем сезоне НБА «Бостон» занял 7-е место в Восточной конференции и 16-е — в сводной таблице лиги. «Селтикс» набрали 108 очков в 72 матчах. В плей-офф «Бостон» проиграл первый раунд «Бруклин Нетс» со счётом 1-4.

На начальном этапе карьеры Тейтума часто критиковали за недостаток физических сил.

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