«Бруклин» обменял Деандре Джордана и подписал Ламаркуса Олдриджа

«Бруклин Нетс» обменял центрового Деандре Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму 5,78 миллиона долларов в «Детройт Пистонс», получив взамен центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбия, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, «Нетс» подписали однолетний минимальный контракт (2,6 млн долларов) с тяжёлым форвардом Ламаркусом Олдриджем, который получил медицинское разрешение на возобновление карьеры. В апреле 36-летний Олдридж объявил об уходе из НБА из-за проблем с сердцем.



«Детройт» собирается выкупить контракт Джордана, который должен получить 20 миллионов долларов за два года. «Бруклин» сэкономит около 47 миллионов долларов налога на роскошь, поскольку Джордан получает меньше, чем Думбия и Окафор вместе взятые.