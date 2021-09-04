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«Майами» принял решение по Тайлеру Хирроу

«Майами» принял решение по Тайлеру Хирроу
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«Майами Хит» активировал опцию в контракте атакующего защитника Тайлера Хирроу на сезон-2022/2023, сообщает инсайдер The Miami Herald Барри Джексон на своей странице в «Твиттере».

Хирроу получит $ 5,7 млн в сезоне-2022/2023. баскетболист получит право на продление контракта новичка через год или возможность стать ограниченным свободным агентом в межсезонье-2023.

«Майами» выбрал Хирроу под 13-м пиком драфта НБА 2019 года. В прошлом сезоне атакующий защитник набирал в среднем 15,1 очка, 5,0 подбора и 3,4 передачи за игру. Хирроу является первым игроком лиги, клуб которого принял решение активировать опцию на сезон-2022/2023. 31 октября — дедлайн по опциям на четвёртый год контрактов первых пиков драфта-2019.

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