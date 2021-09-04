Леброн Джеймс встретился с Элтоном Джоном во время отпуска в Италии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проводит отпуск в Италии, в деревне Нерано, вместе со своей женой Саванной, сообщает TMZ.



Во время отпуска Леброн случайно встретился со знаменитым исполнителем Элтоном Джоном. Певец и композитор подошёл к столику Леброна, когда баскетболист ужинал с женой в одном из ресторанов Нерано.



После разговора с музыкантом Леброн вернулся к ужину.

Посмотреть фото можно в «твиттере» TMZ.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Ранее американские букмекеры назвали главных претендентов на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022. Джеймс не попал в топ-5 по итогам опроса.