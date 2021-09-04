Леброн Джеймс встретился с Элтоном Джоном во время отпуска в Италии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проводит отпуск в Италии, в деревне Нерано, вместе со своей женой Саванной, сообщает TMZ.
Во время отпуска Леброн случайно встретился со знаменитым исполнителем Элтоном Джоном. Певец и композитор подошёл к столику Леброна, когда баскетболист ужинал с женой в одном из ресторанов Нерано.
После разговора с музыкантом Леброн вернулся к ужину.
Посмотреть фото можно в «твиттере» TMZ.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
Ранее американские букмекеры назвали главных претендентов на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022. Джеймс не попал в топ-5 по итогам опроса.
- 4 сентября 2021
-
09:39
-
07:28
-
00:48
-
00:39
-
00:35
-
00:05
- 3 сентября 2021
-
22:59
-
22:26
-
21:58
-
20:53
-
19:50
-
19:41
-
18:50
-
17:42
-
16:00
-
14:30
-
14:26
-
14:00
-
13:23
-
13:03
-
12:07
-
11:09
-
09:50
-
08:40
-
00:48
- 2 сентября 2021
-
23:45
-
21:55
-
20:54
-
20:00
-
18:51
-
18:47
-
17:38
-
17:16
-
15:37
-
14:21