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Леброн Джеймс встретился с Элтоном Джоном во время отпуска в Италии

Леброн Джеймс встретился с Элтоном Джоном во время отпуска в Италии
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проводит отпуск в Италии, в деревне Нерано, вместе со своей женой Саванной, сообщает TMZ.

Во время отпуска Леброн случайно встретился со знаменитым исполнителем Элтоном Джоном. Певец и композитор подошёл к столику Леброна, когда баскетболист ужинал с женой в одном из ресторанов Нерано.

После разговора с музыкантом Леброн вернулся к ужину.

Посмотреть фото можно в «твиттере» TMZ.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Ранее американские букмекеры назвали главных претендентов на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022. Джеймс не попал в топ-5 по итогам опроса.

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