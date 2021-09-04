Новостной канал Филадельфии жёстко высмеял запросившего обмен Бена Симмонса

Телеканал FOX 29, базирующийся в Филадельфии, жёстко высмеял запросившего обмен Бена Симмонса. Во время новостного эфира ведущие сказали, что у них есть уникальные кадры того, как Симмонс покидает Филадельфию, после чего в эфир попали видео, на котором мусорный бак сплавляется по реке.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Симмонс готов играть за любую из 29 команд, лишь бы это была не «Филадельфия»



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.