Деннис Шрёдер продемонстрировал результаты работы над телом в межсезонье
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из тренажёрного зала, показав результаты работы над своим телом в межсезонье.
Фото: Питер Дьюи / Lakers Daily
Напомним, в ходе прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», которые были готовы подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более высокую зарплату.
Шрёдер подписал с «Бостоном» однолетний контракт на 5,9 млн долларов.
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