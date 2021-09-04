Деннис Шрёдер продемонстрировал результаты работы над телом в межсезонье

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из тренажёрного зала, показав результаты работы над своим телом в межсезонье.

Фото: Питер Дьюи / Lakers Daily

Напомним, в ходе прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», которые были готовы подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более высокую зарплату.



Шрёдер подписал с «Бостоном» однолетний контракт на 5,9 млн долларов.