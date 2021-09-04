Функционеры НБА дали прогноз по будущему Дэмьена Лилларда

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, что функционеры команд НБА считают, что разыгрывающий Дэмьен Лиллард останется в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Почти единогласно все руководители команд в лиге считают, что Дэмьен Лиллард проведёт полный сезон в составе „Портленда“», — написал Джейк Фишер в своём „твиттере“.



В межсезонье в прессе появлялись слухи о возможном обмене Лилларда в другой клуб НБА.



Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.