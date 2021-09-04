Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока в мире. Это не Леброн Джеймс

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в настоящий момент является лучшим игроком в мире.



«Вот в чём дело. Кевин Дюрант в настоящий момент является лучшим игроком в мире. И, чёрт возьми, кому-нибудь уже пора свергнуть короля Леброна Джеймса с его трона лучшего игрока в мире.



Мы говорим о парне, который начнёт свой 19-й сезон. Я не знаю, беспокоится ли Леброн Джеймс насчёт звания лучшего игрока в мире, учитывая то, что ему исполнилось 37 лет. Так что пришло время, чтобы кто-то подошёл и сверг его с пьедестала. Он слишком долго нёс этот факел», — цитирует Кендрика Перкинса Heavy.



В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).