Кайл Лоури назвал топ-3 сложнейших соперников на позиции разыгрывающего

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури назвал трёх самых сложных соперников на позиции разыгрывающего.



«Дэмьен Лиллард, Расселл Уэстбрук и Стефен Карри — три самых сложных защитника, с которыми я когда-либо сталкивался в лиге.



Что касается Лилларда, то никогда не знаешь, как и когда он будет бросать мяч. Расселл Уэстбрук никогда не останавливается, ощущение — будто он летит по паркету со скоростью тысячу миль в час и его невозможно остановить.



Стефен Карри — убийца со светлой кожей. У него нет угрызений совести, он сделает всё, чтобы добраться до кольца», — приводит слова Лоури Fadeaway World.

Прошлый сезон Лоури провёл в составе «Торонто Рэпторс». Он принял участие в 46 матчах, в которых набирал в среднем 17,2 очка за игру, делал 5,4 подборов и 7,3 передач. В 2019 году в составе «Торонто» он выиграл чемпионат НБА.