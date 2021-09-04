Симон рассказал, как его российский одноклубник садился за руль после двух бутылок виски

Хорватский защитник «Анадолу Эфес» Крунослав Симон рассказал историю про бронзового призёра Олимпийских игр россиянина Евгения Воронова, с которым он вместе ранее выступал за за «Локомотив-Кубань».
«Был один игрок, Евгений Воронов, под стать морскому пехотинцу. Не пьет, не курит, тренируется по 10 часов в день, а потом у него родился первый сын. Он пригласил меня на праздник, и он был тем парнем, который в одиночку выпил две бутылки «Джека» или «Чиваса».
Все пили из общих бутылок, а у него как у отца была своя, и он выпил её до дна. А в конце он просто встал и ушёл. Уехал на своей машине. На следующий день у нас была тренировка в два часа дня, и он выглядел так, будто пришёл из детского сада, как ни в чём не бывало», — сказал хорватский защитник на Youtube-подкасте Podcast Inkubator.
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