Расселл назвал игрока с лучшим дриблингом в истории. Это не Кайри Ирвинг и Стефен Карри

Пятикратный MVP НБА, 11-кратный чемпион лиги легенда «Бостон Селтикс» Билл Расселл считает, что 41-летний Джамал Кроуфорд обладает одним из лучших дриблингов в истории баскетбола.
«Вы когда-нибудь просто думали о том, что Джамал Кроуфорд имеет один из лучших дриблингов за всё время?» — написало издание Whistle в своём «твиттере».
«Да, всех времён. Кто-нибудь, верните этого человека в команду! Он один из лучших. И вообще замечательный человек», — ответил Расселл.
Кроуфорд трижды признавался лучшим шестым игроком НБА. За всю карьеру американец сыграл в лиге 730 матчей, в которых в среднем набирал 14,2 очка. Последний полноценный сезон он провёл в составе «Финикс Санз» в сезоне-2018/2019. В 64 матчах он в среднем набирал 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска.
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