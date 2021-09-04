«Они заплатят мои $ 2,5 млн?» Майк Джеймс отреагировал на предложение работать в фастфуде

Разыгрывающий Майк Джеймс в шутливой форме ответил пользователю «Твиттера» на предложение поработать в ресторане быстрого питания. Напомним, американец был отправлен во вторую команду ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

«Когда не работаю, «Ттвиттер» становится для меня местом развлечения», — написал Джеймс в своём «твиттере».



Пользователь сети njx в ответ предложил Джеймсу поработать в фастфуде: «В моём местном Popeyes нужны работники. Мог бы связать тебя с ними, если есть желание».



«А они смогут заплатить $ 2,5 млн, которые я получаю? Потому что если да, то я за», — ответил баскетболист.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.