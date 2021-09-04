Димитрис Итудис отреагировал на разгромное поражение ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итулис поделился мнением после крупного поражения в финале Кубка Кондрашина и Белова от «Зенита» (73:100).

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой в турнире, сегодня они доминировали от первой до последней минуты. Мы только начали проводить серьёзные матчи в этой предсезонке и сегодня получили урок, из которого извлечём выводы. Можно, конечно, говорить о цифрах, отметить превосходство соперника в результативных передачах, но мы сегодня так плохо атаковали, что передачам было неоткуда взяться. В любом случае дело не в цифрах, а в старании. «Зенит» сегодня бился, в отличие от нас. И нам нужно от этого оттолкнуться», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.