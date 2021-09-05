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Дрэймонд Грин высказал претензии Дуэйну Уэйду за позицию по сборной США на Олимпиаде

Дрэймонд Грин высказал претензии Дуэйну Уэйду за позицию по сборной США на Олимпиаде
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Дрэймонд Грин рассказал, что он сказал Дуэйну Уэйду после Олимпиады-2020 в Токио.

«Я столкнулся с Дуэйном Уэйдом пару недель назад и поэтому делюсь этим с вами. Я сказал: «Йоу, я должен тебе сказать. Ты был одним из тех, кто был в моём чёрном списке после нашей победы, и я скажу тебе почему. Когда мы были там, было ощущение, что мы буквально против всего мира, включая Америку. Увидеть твой твит после всего того, что говорила Франция, и сказать, что ты желаешь удачи Руди Гоберту… мне это не понравилось. Тогда я сделал скриншот и собирался наброситься на тебя. Но из уважения я не стал этого делать. Однако я обязан был всё это высказать тебе», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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