Дрэймонд Грин высказал претензии Дуэйну Уэйду за позицию по сборной США на Олимпиаде

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Дрэймонд Грин рассказал, что он сказал Дуэйну Уэйду после Олимпиады-2020 в Токио.

«Я столкнулся с Дуэйном Уэйдом пару недель назад и поэтому делюсь этим с вами. Я сказал: «Йоу, я должен тебе сказать. Ты был одним из тех, кто был в моём чёрном списке после нашей победы, и я скажу тебе почему. Когда мы были там, было ощущение, что мы буквально против всего мира, включая Америку. Увидеть твой твит после всего того, что говорила Франция, и сказать, что ты желаешь удачи Руди Гоберту… мне это не понравилось. Тогда я сделал скриншот и собирался наброситься на тебя. Но из уважения я не стал этого делать. Однако я обязан был всё это высказать тебе», — приводит слова Грина Fadeaway World.