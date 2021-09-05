Дэмьен Лиллард назвал лучшего баскетболиста в мире

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант является лучшим баскетболистом мира.
Лиллард дал лестную характеристику форварду «Нетс», ответив на запись в «твиттере» баскетбольного тренера Тайлера Релфа, который опубликовал видео попадния Дюранта после 8 совершенных ударов мячом о паркет. Релф отметил, что рекоммендации совершать 1-3 удара мячом перед броском не являются актуальными на примере Дюранта.
Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.
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