Родман рассказал, что встречался с Мадонной, Кармен Электрой, Сидни Кроуфорд и Шэрон Стоун

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о том, с какими знаменитостями он встречался во время игровой карьеры.

«В каждой игре у меня были девушки слева или справа, мне было всё равно… Кармен Электра, потом Мадонна. Я встречался со многими… Шэрон Стоун, Синди Кроуфорд. На самом деле, просто куча людей, которые постоянно были рядом«, — сказал Родман на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.

Ранее форвард раскритиковал современный баскетбол, отметив, что в настоящее время ему сложно смотреть НБА.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.



Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.