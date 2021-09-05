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Капитан ЦСКА высказался после разгрома от «Зенита» на Кубке Кондрашина и Белова

Капитан ЦСКА высказался после разгрома от «Зенита» на Кубке Кондрашина и Белова
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение в финале Кубка Кондрашина и Белова. Напомним, армейцы с разгромным счётом потерпели поражение от «Зенита» — 73:100.

«Для «Зенита» этот матч был принципиальным. И не сколько из-за того, что в соперниках – ЦСКА, а потому что Кубок Кондрашина и Белова – очень значимый турнир в целом для Петербурга.

Для нас же это была хорошая проверка. В рамках предсезонки встреча с «Зенитом» была, по сути, только вторым серьезным матчем. И показанный нашей командой баскетбол – это отправная точка для ЦСКА, нам предстоит еще очень много работы до официального старта сезона.

Конечно, такие игры нужны команде. Поражение от «Зенита» является отрезвляющим для нас. Может, оно не показало в целом всю картину, но мы все равно смогли увидеть свои минусы, чтобы команда смогла поработать над этими недостатками и добиться прогресса», – сказал Курбанов на YouTube-канале ЦСКА.

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