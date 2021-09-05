Шакил О'Нил прокомментировал вынужденную продажу акций в клубе НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал о том, какие выгоды принесла ему продажа своей доли в «Сакраменто Кингз».
«Мы считаем, что WynnBET станет следующим крупным букмекером в сфере спортивных ставок и игорного бизнеса. Я за хороший бизнес. Люблю помогать людям, заставлять их улыбаться, и я подумал, что это отличная возможность войти в это пространство.
Было очень тяжело продавать свою долю, но таковы правила. На самом деле даже душераздирающе. Пытался найти лазейки, но не смог.
Я всегда следовал правилам. НБА была добра ко мне, Адам Сильвер был добр ко мне. У меня был хороший разговор с Вивеком Ранадивом, который является блестящим бизнесменом.
Но при этом я уверен, что моё сотрудничество с букмекерской конторой будет успешным», — приводит слова Шакила Complex.
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