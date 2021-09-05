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«Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия

«Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
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Председатель «Цмоки-Минск» Юрий Шакола заявил о том, что белорусский клуб проводит последний сезон под своим нынешним названием.

«Хочу отметить, что название «Цмоки-Минскм существует последний сезон. Оно просуществовала девять лет, но это уже история — интересная, богатая. Однако жизнь не стоит на месте. Будем искать новые формы. Возможно, это будет коммерческий проект», — сообщил Юрия Еврорадио.

Сначала клуб назывался «Минск-2006», а в 2012 году получил название «Цмоки-Минск», которое придумал менеджер клуба, баскетболист Александр Куль.

В этом году клубу «Цмоки-Минск» исполняется 15 лет. Женская и мужская команды долгое время являются самыми сильными в стране. Женщины выигрывали чемпионат Беларуси шесть раз, мужчины — 13.

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