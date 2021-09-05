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Владимир Гомельский отреагировал на разгром ЦСКА в матче с «Зенитом»

Владимир Гомельский отреагировал на разгром ЦСКА в матче с «Зенитом»
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о финальном матче Кубка Кондрашина и Белова.

«Я бы не назвал победу «Зенита» в финальном матче «уроком для ЦСКА». Команда Хавьера Паскуаля оказалась намного лучше готовой в физическом и тактическом отношении. Кроме того, у «Зенита» просматривалась лучшая сыгранность в позиционном нападении. Отмечу и роль Шабаза Напьера, который блестяще руководил действиями партнёров на площадке и сам отлично завершал атаки», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, в финальном матче санкт-петербургский «Зенит» уверенно обыграл московский ЦСКА со счётом 100:73.

Ранее победу ЦСКА прокомментировал капитан команды Никита Курбанов.

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