Владимир Гомельский отреагировал на разгром ЦСКА в матче с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о финальном матче Кубка Кондрашина и Белова.



«Я бы не назвал победу «Зенита» в финальном матче «уроком для ЦСКА». Команда Хавьера Паскуаля оказалась намного лучше готовой в физическом и тактическом отношении. Кроме того, у «Зенита» просматривалась лучшая сыгранность в позиционном нападении. Отмечу и роль Шабаза Напьера, который блестяще руководил действиями партнёров на площадке и сам отлично завершал атаки», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, в финальном матче санкт-петербургский «Зенит» уверенно обыграл московский ЦСКА со счётом 100:73.



Ранее победу ЦСКА прокомментировал капитан команды Никита Курбанов.