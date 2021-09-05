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Сергей Елевич объяснил разгромную победу «Зенита» над ЦСКА

Сергей Елевич объяснил разгромную победу «Зенита» над ЦСКА
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал поражение ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова. Напомним, армейцы с разгромным счётом потерпели поражение от «Зенита» — 73:100.

«Зенит» был более собранным. Может быть, это потому, что он играл дома, в Санкт-Петербурге. У ЦСКА же не было такой игры, которой обычно от него ждёшь. Я считаю, что не стоит обращать внимания на результат этой встречи. Сейчас только идёт подготовка к сезону, и, я думаю, что постепенно армейцы наберут обороты. Какие-то выводы можно будет сделать в более поздних предсезонных играх. И, само собой, в Евролиге, где ЦСКА и «Зенит» встретятся уже в одном из первых туров. В общем, в октябре уже можно будет о чём-то говорить. Но то, что ЦСКА, который ориентирован на игру в защите, пропустил сто очков, это удивляет. Это, конечно, много для армейцев.

Важный момент в прошедшем матче, на мой взгляд, в том, что «Зенит» провёл встречу без своего во многом ключевого игрока Кевина Пангоса. Он часто брал инициативу на себя, а тут как раз сыграли другие люди. И мне «Зенит» без Пангоса понравился. Плюс обратило на себя внимание, что довольно мало у ЦСКА играл Швед. Конкретно для него мало: тут Алексей провёл на площадке 18 минут, а в «Химках» по 30-35 в игре был», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

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