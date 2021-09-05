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Кайл Лоури назвал самого недооценённого игрока НБА

Кайл Лоури назвал самого недооценённого игрока НБА
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Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури назвал защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина самым недооценённым игроком в лиге.

«Самый недооценённый игрок НБА? Думаю, это Зак Лавин. Я вижу в нём игрока звёздного уровня. Многие люди не понимают, насколько он хорош. Он реально крут», — сказал Лоури в эфире подкаста Pull Up with CJ McCollum.

«Мне очень нравится игра Зака. Это будет важнейший для него сезон. У них в «Чикаго» сейчас сложилась неплохая ситуация», — добавил ведущий подкаста, баскетболист «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.

Зак Лавин в минувшем сезоне принял участие в 58 матчах в составе «Чикаго», набирая 27,4 очка, совершая 5,0 подбора и отдавая 4,9 передачи за 35,1 минуты игрового времени.

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