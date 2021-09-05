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Чемпион ОИ-1972 объяснил, чего не хватает современным игрокам по сравнению с советскими

Чемпион ОИ-1972 объяснил, чего не хватает современным игрокам по сравнению с советскими
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Чемпион Олимпийских игр 1972 года Алжан Жармухамедов поделился мнением о современных баскетболистах.

«Меня волнуют российские игроки, поэтому на Кубке Кондрашина и Белова я особенно следил за «Нижним Новгородом», который опирается на российских баскетболистов. Следил за ними и в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ.

Некоторые вещи мне не понятны. Может быть, я игрок старой формации… Но вот, допустим, молодой Александр Шашков, мощный центровой. Рост 210-212 см. А он не оказывает под щитом давления, которое нужно оказывать! Разве это та игра, которая требуется от «большого»?

Век спортсмена короток. А наши игроки в 20 лет — подающие надежды, в 25 — тоже подающие надежды, и в 27 подают надежды, а потом сразу ветераны, карьеру завершают.

Нужно воспитывать патриотизм. И не на примере иностранцев, а на примере таких наших людей, как Владимир Кондрашин, как олимпийские чемпионы.

К сожалению, сейчас российская тренерская школа почти погибла. В сборную Базаревичу помощников не набрать! Взяли Сергея Быкова: хороший парень, отличный игрок, но ведь совсем без тренерского опыта. И сразу в сборную. А при современном баскетболе, при огромных скоростях один тренер ничего не сделает.

Я всегда привожу в пример тренеров из бывшей Югославии: сербов, словенцев и прочих. Когда они берут тайм-аут, там не один человек говорит, там четыре-пять тренеров вскакивают и начинают быстро проговаривать. У каждого свое видение, свои наблюдения по игре. Один не увидел ошибку, другой увидел.

И вот результат: у них совсем мало людей в странах, а сколько отличных игроков по всему миру. Какая психология у их молодого поколения: Лука Дончич в 19 лет становится лидером в НБА. Нам нужны новые детские тренеры с современными методиками и хорошей зарплатой, чтобы не приходилось бегать искать подработки», — приводит слова Жармухамедова «Спорт день за днём».

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