Девин Букер и Кендалл Дженнер стали свидетелями аварии со смертельным исходом

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер и его возлюбленная, модель Кендалл Дженнер, стали свидетелями смертельного ДТП, сообщает The U.S. Sun. Как сообщает источник, баскетболист вместе с возлюбленной путешествовали в Миссисипи, когда попали в пробку. Пара вышла из машины и стала свидетелями аварии.
По сообщениям, грузовик врезался в ограждение на мосту, из-за чего водитель вылетел через лобовое стекло в воду. Пассажир грузовика получил травмы и был отправлен в больницу.
Фото: The U.S. Sun
Фото: The U.S. Sun
25-летняя Дженнер — известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт. Ранее Дженнер в честь 24-летия баскетболиста подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена.
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