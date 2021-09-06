Леброн Джеймс назвал соперника, номер которого нужно вывести из обращения

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил уверенность, что «Торонто Рэпторс» должны вывести из обращения номер Демара Дерозана, выступавшего за канадский клуб с 2009 по 2018 год. Сейчас 32-летний баскетболист выступает за «Чикаго Буллз».
«Вы действительно спрашиваете об этом? Лол. Конечно, «Торонто» должны это сделать», — написал Джеймс в комментариях к опросу The Hoop Films по поводу номера Дерозана в «Инстаграме».
Дерозан провел в составе «Торонто» 675 матчей, в среднем набирая 19,7 очка за игру. На счету игрока сразу несколько клубных рекордов «Торонто», в том числе по набранным очкам (13 296) и реализованным штрафным броскам (3539). Однако, когда «Рэпторс» стали чемпионами в 2019 году, Дерозан уже выступал за «Сан-Антонио Спёрз».
Ранее Дерозан назвал самый сложный момент при переходе в «Чикаго».
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