Аналитик НБА назвал самую большую угрозу для Леброна и «Лейкерс»

Известный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Брайан Гельцайлер выразил мнение, что предстоящий сезон будет очень интересным для «Денвер Наггетс». Критик считает, что «Наггетс» будут основной угрозой для «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброна Джеймса.



«При всём уважении к „Финиксу“, самая большая угроза, которая может помешать «Лейкерс» выйти в финал НБА — это Никола Йокич и «Денвер Наггетс». Если «Наггетс» вернут Мюррея здоровым, они станут лучшей командой на Западе, даже при всём том, что сделали «Лейкерс». С Мюрреем „Денвер“ — лучшая команда на Западе. Нет никаких сомнений в том, что „Денвер“ будет очень опасным при наличии Мюррея и MVP в лице Николы Йокича, они могут выиграть серию у кого угодно. Мы не знаем, насколько хорошо «Денвер» будет выглядеть во время плей-офф, но, похоже, по крайней мере одна команда будет иметь большие шансы победить Леброна Джеймса и „Лейкерс“», — цитирует аналитика Fadeaway World.



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